Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Facebook

Европейская комиссия начала официальное расследование в отношении американской корпорации Facebook по делу о возможном нарушении антимонопольного законодательства при работе сервиса по продаже товаров - Facebook Marketplace.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В Еврокомиссии подозревают, что, когда компании-конкуренты рекламируют свои услуги в Facebook, корпорация может получать коммерчески ценные данные, в том числе о том, что предпочитают потребители, а затем использовать это.

В самой компании отрицают все обвинения. "Мы продолжим в полном объеме сотрудничать со следствием, чтобы показать, что они (подозрения, - ред.) - безосновательны", - отмечают в Facebook.

Сервис Facebook Marketplace доступен с 2016 года. Там продаются автомобили, велосипеды, мебель, одежда, смартфоны. Использование площадки бесплатное, он финансируется благодаря рекламе. В корпорации говорят, что благодаря сервису увеличивают свою целевую аудиторию и расширяют перечень услуг для пользователей.

По итогам первого квартала 2021 прибыль Facebook Inc. увеличилась до $9,5 миллиарда, что почти вдвое выше показателя того же периода в 2020 году. В частности, выручка от рекламы выросла на 46 процентов - до $ 25,4 миллиарда. При этом также увеличился объем рекламы в соцсети.

Кроме того, еще возросло количество активных пользователей Facebook. В марте оно составило 2,85 миллиарда человек. За месяц всеми сетями и мессенджерами концерна, в который входят Instagram и WhatsApp, воспользовались 3,45 миллиарда человек.