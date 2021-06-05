Єврокомісія почала антимонопольне розслідування проти Facebook

Європейська комісія почала офіційне розслідування щодо американської корпорації Facebook у справі про можливе порушення антимонопольного законодавства при роботі сервісу з продажу товарів - Facebook Marketplace.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

У Єврокомісії підозрюють, що, коли компанії-конкуренти рекламують свої послуги у Facebook, корпорація може отримувати комерційно цінні дані, в тому числі про те, чому надають перевагу споживачі, а потім використовувати це.

У самій компанії заперечують всі звинувачення. "Ми продовжимо в повному обсязі співпрацювати зі слідством, щоб показати, що вони (підозри, - ред.) - безпідставні", - наголошують у Facebook.

Сервіс Facebook Marketplace доступний з 2016 року. Там продаються автомобілі, велосипеди, меблі, одяг, смартфони. Використання майданчика безкоштовне, він фінансується завдяки рекламі. У корпорації говорять, що завдяки сервісу збільшують свою цільову аудиторію і розширюють перелік послуг для користувачів.

За підсумками першого кварталу 2021 року прибуток Facebook Inc. збільшився до $9,5 мільярда, що майже вдвічі вище показника того ж періоду у 2020 році. Зокрема, виручка від реклами зросла на 46 відсотків - до $25,4 мільярда. При цьому також збільшився обсяг реклами в соцмережі.

Крім того, ще зросла кількість активних користувачів Facebook. У березні вона склала 2,85 мільярда осіб. За місяць усіма соцмережами і месенджерами концерну, в який входять Instagram і WhatsApp, скористалися 3,45 мільярда людей.