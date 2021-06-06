Байден очертил свою позицию на предстоящей встрече с Путиным

Президент США Джо Байден заявил, что на будущей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выразит готовность к конструктивному сотрудничеству, но будет оставаться на жесткой позиции по принципиальным вопросам.

Об этом говорится в колонке президента США, опубликованной The Washington Post.

Он напомнил, что встрече с президентом РФ будет предшествовать встреча с лидерами "Большой семерки", лидерами ЕС и саммит НАТО.

"Поэтому когда я встречусь с Владимиром Путиным в Женеве - это будет уже после дискуссий на высшем уровне с друзьями, партнерами и союзниками ... Мы занимаем общую позицию относительно вызовов для европейской безопасности со стороны России - начиная от её агрессии против Украины, и пусть не будет сомнений в решимости США защищать наши демократические ценности, которые невозможно отделить от наших интересов", - отметил Джо Байден.

Он напомнил, что уже в телефонных разговорах с Путиным четко очертил свою позицию.

"Я четко и прямо объяснил: США не хотят конфликта. Мы хотим стабильных и прогнозируемых отношений, чтобы сотрудничать с Россией по таким вопросам, как стратегическая стабильность и контроль над вооружениями", - отметил президент США. Он добавил, что именно поэтому продлил действие Договора о стратегических наступательных вооружениях (New START).

"Вместе с тем, я также продемонстрировал последствия за действия, что нарушали суверенитет США, включая вмешательство в наши демократические выборы. И президент Путин знает, что я не замедлюсь ответить на будущие вредительские действия. На нашей встрече я подчеркну намерения США, Европы и других демократических стран-единомышленников защищать достоинство и права человека ", - отметил Джо Байден.

Он пишет также, что на саммите НАТО подтвердит "непоколебимое обязательство США по поводу Статьи 5", и что Альянсу следует быть готовым реагировать и "на любые вызовы, включительно с кибератаками и угрозами для критической инфраструктуры".

"Это ключевой вопрос нашего времени: смогут ли демократии объединиться, чтобы обеспечить реальные результаты для наших народов в мире, который так быстро меняется? Смогут ли демократические альянсы и институты, которые играли важную роль в прошлом веке, доказать свою дееспособность против современных угроз и соперников? На мой взгляд - да. И в течение этой недели в Европе мы имеем шанс доказать это", - заключает Джо Байден.