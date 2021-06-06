В Германии выборы в ключевой федеральной земле, считающиеся тестом для партии Меркель

В немецкой федеральной земле Саксония-Анхальт в воскресенье проходят местные выборы, которые будут последней серьезной проверкой политических настроений в стране перед сентябрьскими парламентскими выборами.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на DPA.

Последние опросы показывали близкий результат консервативных христианских демократов Ангелы Меркель (ХДС) и крайне правой Альтернативой Германии (AfD).

Победа ХДС в Саксонии-Анхальт станет толчком для Армина Лашета, который изо всех сил пытался получить политический импульс с тех пор, как в апреле был избран лидером общенациональной избирательной кампании партии в качестве кандидата в канцлеры.

Сентябрьские выборы также ознаменуют начало постмеркельской эры, когда немецкий лидер уйдет с политической сцены после 16 лет пребывания у власти.

Недавние опросы общественного мнения показывают, что ХДС в Саксонии Анхальт под руководством премьер-министра Райнера Хазелоффа наберет около 29% голосов в воскресенье.

AfD надеялась, что сможет стать крупнейшим парламентским блоком на выборах в Саксонии-Анхальт после того, как на последних выборах 2016 года набрала более 30%голосов в отдельных частях штата.

Ультраправая партия, созданная в 2013 году, регулярно показывала лучшие результаты на выборах в восточной части страны, чем на западе.

На этой неделе Лашет категорически исключил возможность сотрудничества с AfD, заявив, что любой член ХДС, планирующий обратиться к AfD, «может покинуть ХДС».

Но опросы показали, что поддержка AfD снизилась по сравнению с их общегосударственным результатом на выборах 2016 года, который составил 24,3%.