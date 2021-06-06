У Німеччині вибори в ключовій федеральній землі, що вважаються тестом для партії Меркель

У німецькій федеральній землі Саксонія-Ангальт в неділю проходять місцеві вибори, які будуть останньою серйозною перевіркою політичних настроїв в країні перед вересневими парламентськими виборами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Останні опитування показували близький результат консервативних християнських демократів Ангели Меркель (ХДС) і ультраправої "Альтернативи для Німеччини" (AfD).

Перемога ХДС в Саксонії-Ангальт стане поштовхом для Арміна Лашета, який з усіх сил намагався отримати політичний імпульс з того часу, як у квітні був обраний лідером загальнонаціональної виборчої кампанії партії в якості кандидата в канцлери.

Нещодавні опитування громадської думки показують, що ХДС в Саксонія-Ангальт під керівництвом прем'єр-міністра Райнера Газелоффа набере близько 29% голосів у неділю.

AfD сподівалася, що зможе стати найбільшим парламентським блоком на виборах в Саксонії-Ангальт після того, як на останніх виборах 2016 року набрала понад 30% голосів в окремих частинах штату.

Ультраправа партія, створена в 2013 році, регулярно показувала кращі результати на виборах в східній частині країни, ніж на заході.

На цьому тижні Лашет категорично виключив можливість співпраці з AfD, заявивши, що будь-який член ХДС, який планує звернутися до AfD, "може покинути ХДС".

Але опитування показали, що підтримка AfD знизилася в порівнянні з їх загальнодержавним результатом на виборах 2016 року, який склав 24,3%.