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В Финляндии, Норвегии и Швеции начались учения ВВС Arctic Challenge

Понедельник, 7 июня 2021, 10:58

Военно-воздушные силы Финляндии, Норвегии и Швеции в понедельник начали международные военные учения Arctic Challenge, которые будут проходить в воздушном пространстве трех стран.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

Кроме принимающих стран, в учениях задействованы ВВС Нидерландов, Германии, Дании, США и Великобритании.

В ходе учений дважды в день будут осуществляться полеты над территориями Норвегии, Финляндии и Швеции.

Учения Arctic Challenge проводятся раз в два года и входят в число крупнейших в Европе.

Маневры проходят под эгидой организации "Северное оборонное сотрудничество" (Nordic Defence Cooperation), созданной в 2009 году.

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Финляндия Швеция Норвегия
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