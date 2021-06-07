В Финляндии, Норвегии и Швеции начались учения ВВС Arctic Challenge

Военно-воздушные силы Финляндии, Норвегии и Швеции в понедельник начали международные военные учения Arctic Challenge, которые будут проходить в воздушном пространстве трех стран.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

Кроме принимающих стран, в учениях задействованы ВВС Нидерландов, Германии, Дании, США и Великобритании.

В ходе учений дважды в день будут осуществляться полеты над территориями Норвегии, Финляндии и Швеции.

Учения Arctic Challenge проводятся раз в два года и входят в число крупнейших в Европе.

Маневры проходят под эгидой организации "Северное оборонное сотрудничество" (Nordic Defence Cooperation), созданной в 2009 году.