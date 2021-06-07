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У Фінляндії, Норвегії та Швеції почалися навчання ВПС Arctic Challenge

Понеділок, 7 червня 2021, 10:58

Військово-повітряні сили Фінляндії, Норвегії та Швеції в понеділок почали міжнародні військові навчання Arctic Challenge, які будуть проходити в повітряному просторі трьох країн.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.

Крім приймаючих країн, в навчаннях задіяні ВПС Нідерландів, Німеччини, Данії, США і Британії.

В ході навчань двічі в день здійснюватимуться польоти над територіями Норвегії, Фінляндії і Швеції.

Навчання Arctic Challenge проводяться раз на два роки і входять до числа найбільших в Європі.

Маневри проходять під егідою організації "Північне оборонне співробітництво" (Nordic Defence Cooperation), створеної в 2009 році.

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Фінляндія Швеція Норвегія
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