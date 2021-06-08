В Эстонии с 11 июня отменят часть ограничений на работу кафе и ресторанов

В Эстонии уже на этой неделе отменят ограничения на время работы кафе и ресторанов вместе со смягчением ряда других мероприятий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

"Ограничения на время работы отменят. Его не будет ни для мероприятий, ни для предприятий общественного питания", - сказал министр госуправления Эстонии Яак Ааб.

По его словам, ночные клубы и бары смогут работать хоть до утра при условии, что они будут соблюдать требование половинной заполняемости помещений.

Кроме того, в одном помещении смогут одновременно находиться не более 600 человек.

Такие же ограничения по числу участников начнут действовать для музеев, выставок и спортивных мероприятий, но при последних в число участников будут включаться также зрители. В случае спорта высоких достижений отменяются ограничения на число участников в группе и ограничения по времени.

В спа, саунах, бассейнах и т. Водных центрах смогут одновременно находиться до 600 человек при половинной заполняемости помещений.

На предприятиях общественного питания больше не будет ограничиваться число людей за столом, но следует учитывать требование рассредоточения посетителей.

В магазинах и предприятиях сферы обслуживания будут действовать требования рассредоточения посетителей и половинной заполняемости помещений.

Кроме того, с пятницы возобновятся круизные рейсы по маршруту Таллинн-Стокгольм.

Министр отметил, что уровень эпидемиологического риска в Эстонии снизился с красного до оранжевого, и оснований сохранять жесткие ограничения больше нет.

По его словам, смягчение остальных ограничений будет обсуждаться правительством на следующей неделе.