В Естонії з 11 червня скасують частину обмежень на роботу кафе і ресторанів

В Естонії вже цього тижня скасують обмеження на час роботи кафе і ресторанів разом з пом'якшенням низки інших заходів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

"Обмеження на час роботи скасують. Його не буде ні для заходів, ні для підприємств громадського харчування", - сказав міністр держуправління Естонії Яак Ааб.

За його словами, нічні клуби і бари зможуть працювати хоч до ранку за умови, що вони будуть дотримуватися вимога половинної заповнюваності приміщень.

Крім того, в одному приміщенні зможуть одночасно перебувати не більше 600 осіб.

Такі ж обмеження по числу учасників почнуть діяти для музеїв, виставок і спортивних заходів, але в разі останніх в число учасників будуть включатися також глядачі. У разі спорту високих досягнень скасовуються обмеження на число учасників в групі і обмеження по часу.

У спа, саунах, басейнах тощо. Водних центрах зможуть одночасно перебувати до 600 осіб при половинній заповнюваності приміщень.

На підприємствах громадського харчування більше не буде обмежуватися число людей за одним столом, але слід враховувати вимогу розосередження відвідувачів.

У магазинах і підприємствах сфери обслуговування будуть діяти вимоги розосередження відвідувачів і половинної заповнюваності приміщень.

Крім того, з п'ятниці відновляться круїзні рейси за маршрутом Таллінн-Стокгольм.

Міністр зазначив, що рівень епідеміологічного ризику в Естонії знизився з червоного до помаранчевого, і підстав зберігати жорсткі обмеження більше немає.

За його словами, пом'якшення решти обмежень буде обговорюватися урядом на наступному тижні.