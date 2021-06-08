Улицы Рима затопило после мощной грозы, эвакуировали один детсад

Днем 8 апреля в результате грозы с мощным ливнем и градом в ряде районов Рима подтопило улицы, а местами понадобилось даже вмешательство спасателей. Больше всего пострадали северные районы столицы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.

Так, после обеда спасатели выехали освобождать из помещения детсада на севере Рима 40 детей и 6 воспитателей, так как уровень воды на первом этаже здания достигал 90 см, их разместили в соседнем отеле.

В том же районе пришлось спасать человека, заблокированного в полуподвальном помещении.

Всего после ливня спасатели осуществили 50 выездов, чтобы помочь ликвидировать последствия непогоды.

Подтопление улиц осложнило движение на многих дорогах, в том числе в центре.

После ливня начался шквал критики в адрес мэра Вирджинии Раджи по поводу готовности городской инфраструктуры к обычным природным явлениям.