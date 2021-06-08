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Вулиці Рима затопило після потужної грози, евакуйовували один дитсадок

Вівторок, 8 червня 2021, 18:46

Вдень 8 квітня внаслідок грози з потужною зливою та градом у низці районів Риму сталися підтоплення, а подекуди знадобились навіть втручання рятувальників. Найбільше постраждали північні райони столиці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera.

Так, пообіді рятувальники виїхали визволяти з приміщення дитсадка на півночі Риму  40 дітей і 6 вихователів, тому що рівень води на першому поверсі будівлі досягав 90 см, їх розмістили у сусідньому готелі.

 

У тому ж районі довелося рятувати людину, заблоковану у напівпідвальному приміщенні. 

Загалом після зливи рятувальники здійснили 50 виїздів, щоб допомогти ліквідувати наслідки негоди. 

Підтоплення вулиць ускладнило рух на багатьох дорогах, у тому числі у центрі. 

Після зливи почався шквал критики на адресу мера Вірджинії Раджі щодо готовності міської інфраструктури до звичайних природних явищ.

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Італія ЄвроЖиття
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