Вулиці Рима затопило після потужної грози, евакуйовували один дитсадок
Вдень 8 квітня внаслідок грози з потужною зливою та градом у низці районів Риму сталися підтоплення, а подекуди знадобились навіть втручання рятувальників. Найбільше постраждали північні райони столиці.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere della Sera.
Так, пообіді рятувальники виїхали визволяти з приміщення дитсадка на півночі Риму 40 дітей і 6 вихователів, тому що рівень води на першому поверсі будівлі досягав 90 см, їх розмістили у сусідньому готелі.
У тому ж районі довелося рятувати людину, заблоковану у напівпідвальному приміщенні.
Загалом після зливи рятувальники здійснили 50 виїздів, щоб допомогти ліквідувати наслідки негоди.
Підтоплення вулиць ускладнило рух на багатьох дорогах, у тому числі у центрі.
A Roma intanto.. #Roma #Maltempo #CorsoFrancia pic.twitter.com/OzohtgNzk9— CHRISTIAN (@christian_vit85) June 8, 2021
Після зливи почався шквал критики на адресу мера Вірджинії Раджі щодо готовності міської інфраструктури до звичайних природних явищ.
Se a #Roma non si sbrigano a risolvere la faccenda dei tombini e caditoie bisognerà richiedere il Mose.#maltempo #temporale pic.twitter.com/rpt9h8jYrK— Alessandro Atzeni (@AtzeniAlex) June 8, 2021