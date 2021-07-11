Эстония усилила охрану границы из-за наплыва мигрантов в Литву из Беларуси

Из-за наплыва нелегальных мигрантов в Литву из Беларуси Эстония увеличила число патрулей на своей границе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

В Департаменте полиции и пограничной охране Эстонии приняли меры в связи с ростом потоков нелегальных мигрантов в Литву из Беларуси.

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"Во-первых, мы строим новую пограничную инфраструктуру на восточной границе. Мы хотим, чтобы нелегально попасть в Эстонию было сложно. Это касается не только забора, но и всего мониторингового оборудования...

К тому же, сегодня мы увеличили уровень готовности, частоту патрулирования и количество патрулей как на внешней границе ЕС, так и на внутренней", - пояснил глава пограничного контроля Эгерт Беличев.

Правительство Литвы выделило почти 5 млн евро на установку забора из колючей проволоки вдоль границы с Беларусью.

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В июле литовская армия начала установку забора из колючей проволоки на границе с Беларусью для большего контроля над потоками нелегальных мигрантов.

2 июля в связи с ситуацией с мигрантами Литва объявила режим экстремальной ситуации национального масштаба. Премьер-министр сообщила, что границу усилят армией и построят на ней дополнительные барьеры.

В правительстве Литвы считают увеличение числа нелегалов организованной акцией режима Лукашенко за жесткую позицию Вильнюса о репрессиях против инакомыслящих в Беларуси и поддержку белорусской оппозиции.