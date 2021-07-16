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Агентство ЕС: число новых заражений в Европе растет из-за дельта-варианта

Пятница, 16 июля 2021, 15:56

В странах Европейского Союза и Европейской экономической зоны недельное количество новых случаев коронавируса выросло на 64,3% по сравнению с предыдущей неделей.

Об этом сообщил в пятницу Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Распространению коронавируса способствует более заразный вариант "дельта". В то же время количество госпитализаций и загруженность отделений интенсивной терапии резко не возросли, поскольку больше заражаются молодые люди, которые легче переносят заболевания.

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ECDC заявил, что рост числа новых случаев наиболее сконцентрирован в возрастной группе от 15 до 24 лет, в то время как новые случаи среди лиц старше 65 лет наблюдаются в ограниченных количествах.

Увеличение числа новых случаев заболевания наблюдалось в 20 странах.

В своем еженедельном сводном отчете, опубликованном в четверг, агентство заявило, что ожидает продолжения ухудшения эпидемической ситуации во многих странах из-за распространения штамма "дельта".

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