Агентство ЕС: число новых заражений в Европе растет из-за дельта-варианта

В странах Европейского Союза и Европейской экономической зоны недельное количество новых случаев коронавируса выросло на 64,3% по сравнению с предыдущей неделей.

Об этом сообщил в пятницу Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Распространению коронавируса способствует более заразный вариант "дельта". В то же время количество госпитализаций и загруженность отделений интенсивной терапии резко не возросли, поскольку больше заражаются молодые люди, которые легче переносят заболевания.

ECDC заявил, что рост числа новых случаев наиболее сконцентрирован в возрастной группе от 15 до 24 лет, в то время как новые случаи среди лиц старше 65 лет наблюдаются в ограниченных количествах.

Увеличение числа новых случаев заболевания наблюдалось в 20 странах.

В своем еженедельном сводном отчете, опубликованном в четверг, агентство заявило, что ожидает продолжения ухудшения эпидемической ситуации во многих странах из-за распространения штамма "дельта".