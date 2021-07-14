Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Польша купит у США 250 танков на $6 млрд для укрепления своей обороноспособности

МИД: решение ЕС не означает автоматического разрешения на въезд

Рада одобрила создание Этического совета для судей, о котором просила "Венецианка"

Глава разведки Боснии арестован по обвинению в подделке дипломов






К концу лета дельта-вариант будет составлять 90% всех случаев заражения в ЕС - оценка

Среда, 14 июля 2021, 16:47

К концу августа на дельта-вариант коронавируса будет приходиться 90% случаев инфицирования, циркулирующих в Европейском союзе.

Такова обнародована в среду оценка Европейского центра по профилактике и контролю заболеваемости (ECDC), сообщает "Европейская правда".

"По оценкам ECDC, до конца августа вариант дельта будет представлять 90% всех вариантов вируса SARS-CoV-2, циркулирующих в ЕС", - говорится в сообщении органа.

"Это делает важным для стран ускорить программы вакцинации, включая доставку вторых доз, где это рекомендовано", - добавляется в заявлении.

В ECDC подчеркнули, что дельта-вариант быстро распространяется в Европе и может серьезно осложнить усилия по борьбе с пандемией.

"Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что он на 40-60% больше трансмиссивный, чем более ранний вариант альфа, который стал первым серьезным вариантом, что вызвал беспокойство в ЕС. Кроме того, вариант дельта может быть связан с более высоким риском госпитализации ", - отметили в европейском органе.

Как сообщалось, в районе Лиссабона и популярного туристического южного региона Алгарве все случаи коронавируса приходятся на дельта-вариант.

Во Франции доля штамма коронавируса дельта превысила 50% всех заражений.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус Эпидемия в цифрах
powered by lun.ua