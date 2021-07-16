В ОП обещают дату и программу визита Зеленского в США "в ближайшее время"

Все согласования по визиту президента Владимира Зеленского в США находятся на финальной стадии и в ближайшее время будут озвучены дата и программа.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров на брифинге в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ОП.

Никифоров отдельно отметил, что президент Зеленский приветствует усилия президента США Джо Байдена и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель по урегулированию кризиса, который образуется из-за реализации проекта "Северный поток - 2", однако отмечает отсутствие конкретных шагов по противодействию угрозам от запуска этого трубопровода.

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"Мы благодарны им за преданность территориальной целостности Украины, за поддержку суверенитета, за их заявления, что нельзя позволить России использовать "Северный поток - 2" в качестве оружия, и Украина даже по завершении действия действующего контракта на транзит газа должна оставаться транзитной стороной.

Правда, мы не услышали самого интересного: как стороны будут пытаться это обеспечивать. Конкретики, которой требует президент Владимир Зеленский, мы не услышали", - отметил Никифоров.

Напомним, президент США Джо Байден в телефонном разговоре в начале июня пригласил Зеленского посетить Штаты в июле. Это произошло перед первой личной встречей Байдена и президента РФ Владимира Путина в Женеве 16 июня. Однако дата визита до сих пор не была озвучена.