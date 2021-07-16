В ОП обіцяють дату і програму візиту Зеленського в США "найближчим часом"

Усі узгодження щодо візиту президента Володимира Зеленського до США перебувають на фінальній стадії і найближчим часом будуть озвучені дата й програма.

Про це заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров на брифінгу у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу ОП.

Никифоров ​​окремо відзначив, що президент Зеленський вітає зусилля президента США Джо Байдена та федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель із врегулювання кризи, яка утворюється через реалізацію проєкту "Північний потік – 2", проте відзначає відсутність конкретних кроків з протидії загрозам від запуску цього трубопроводу.

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"Ми вдячні їм за відданість територіальній цілісності України, за підтримку суверенітету, за їхні заяви, що не можна дозволити Росії використовувати "Північний потік – 2" як зброю, і що Україна навіть по завершенні дії чинного контракту на транзит газу має залишатися транзитною стороною.

Щоправда, ми не почули найцікавішого: як саме сторони намагатимуться це забезпечувати. Конкретики, якої вимагає президент Володимир Зеленський, ми не почули", – зазначив Никифоров.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у телефонній розмові на початку червня запросив Зеленського відвідати Штати у липні. Це сталося перед першою особистою зустрічі Байдена та президента РФ Владіміра Путіна у Женеві 16 червня. Однак дата візиту до тепер не була озвучена.