В ОП обіцяють дату і програму візиту Зеленського в США "найближчим часом"
Усі узгодження щодо візиту президента Володимира Зеленського до США перебувають на фінальній стадії і найближчим часом будуть озвучені дата й програма.
Про це заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров на брифінгу у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу ОП.
Никифоров окремо відзначив, що президент Зеленський вітає зусилля президента США Джо Байдена та федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель із врегулювання кризи, яка утворюється через реалізацію проєкту "Північний потік – 2", проте відзначає відсутність конкретних кроків з протидії загрозам від запуску цього трубопроводу.
"Ми вдячні їм за відданість територіальній цілісності України, за підтримку суверенітету, за їхні заяви, що не можна дозволити Росії використовувати "Північний потік – 2" як зброю, і що Україна навіть по завершенні дії чинного контракту на транзит газу має залишатися транзитною стороною.
Щоправда, ми не почули найцікавішого: як саме сторони намагатимуться це забезпечувати. Конкретики, якої вимагає президент Володимир Зеленський, ми не почули", – зазначив Никифоров.
Нагадаємо, президент США Джо Байден у телефонній розмові на початку червня запросив Зеленського відвідати Штати у липні. Це сталося перед першою особистою зустрічі Байдена та президента РФ Владіміра Путіна у Женеві 16 червня. Однак дата візиту до тепер не була озвучена.