Визит Зеленского в США в июле не состоится - СМИ

Визит Владимира Зеленского в США состоится в августе, а не июле, как об этом неоднократно сообщала украинская сторона после телефонного разговора президентов Украины и США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет ZN.UA со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, еще после первого телефонного общения главы ОПУ Андрея Ермака с заместителем госсекретаря Викторией Нуланд в июне стороны трижды согласовывали тексты своих сообщений.

Во время этих согласований, по словам источников, американская сторона вычеркнула слово "июльский" из украинского сообщения, в котором говорилось, что Ермак и Нуланд обсуждали предстоящий визит президента Украины в США.

Сейчас Вашингтон предлагает Киеву провести этот визит в конце августа, но до Дня независимости Украины, что вызывает недовольство украинской стороны.

По данным "Европейской правды", одной из ключевых проблем переноса сроков является то, что в случае, если Белый дом подтвердит возможность визита в первой половине-середине августа, то в это время Конгресс уйдет в отпуск. Это уменьшает возможности для встреч во время визита.

В пятницу пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что все согласования по визиту Зеленского в США находятся на финальной стадии и в ближайшее время будут озвучены дата и программа.