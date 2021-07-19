Франция ужесточает правила въезда в страну на фоне роста заражений

Франция будет требовать отрицательный результат теста на коронавирус, не старше 24 часов, от невакцинированных путешественников из Британии и пяти стран ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Речь идет о таких странах ЕС, как Кипр, Греция, Нидерланды, Португалия и Испания.

Ранее требование о тесте составляла 48 часов для Великобритании и 72 часа для других.

Полностью вакцинированные лица с подтверждением прививки препаратами, одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), освобождаются от этого правила. Сейчас 7 дней - это минимальный срок, разрешенный после второй дозы вакцины, а не 14 дней.

Великобритания включила Францию ​​в свой оранжевый список и теперь требует от посетителей из этой страны 10-дневного карантина, даже если человек полностью вакцинирован. Этот шаг вызвал резкую критику во Франции.

Франция также расширила свой красный список стран с высоким риском до 28: для посетителей из "красных" стран разрешаются только необходимые путешествия.

За прошедшую неделю 37 французских департаментов зафиксировали уровень заражения, что превышает порог тревоги - 50 случаев на 100 000 человек. Раньше это было 12 департаментов.

В воскресенье Франция сообщила о более 12 500 новых случаев коронавируса - более 10 000 случаев было зафиксировано третий день подряд.