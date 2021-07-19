Франція посилює правила в'їзду в країну на тлі зростання заражень

Франція вимагатиме негативний результат тесту на коронавірус, не старіший за 24 години, від невакцинованих мандрівників з Британії і п'яти країн ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Йдеться, зокрема, про такі країни ЄС, як Кіпр, Греція, Нідерланди, Португалія та Іспанія.

Раніше вимога щодо тесту складала 48 годин для Британії та 72 години для інших.

Повністю вакциновані особи з підтвердженням щеплення препаратами, схваленими Європейським агентством з лікарських засобів (EMA), звільняються від цього правила. Зараз 7 днів - це мінімальний термін, дозволений з другої дози для мандрівника, а не 14 днів.

Британія включила Францію до свого помаранчевого списку і тепер вимагає від відвідувачів з цієї країни 10-денного карантину, навіть якщо людина повністю вакцинована. Цей крок викликав різку критику у Франції.

Франція також розширила свій червоний список країн із високим ризиком до 28: для відвідувачів з "червоних" країн дозволяються лише необхідні подорожі.

За минулий тиждень 37 французьких департаментів зафіксували рівень зараження, що перевищує поріг тривоги - 50 випадків на 100 000 людей. Раніше це було 12 департаментів.

У неділю Франція повідомила про понад 12 500 нових випадків коронавірусу - більше 10 000 випадків було зафіксовано третій день поспіль.