США и Германия объявят о соглашении по "Северному потоку-2" в ближайшие дни - Reuters

Соединенные Штаты и Германия в ближайшие дни объявят о соглашении по урегулированию их давнего спора вокруг российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с переговорами Вашингтона и Берлина, пишет "Европейская правда".

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель не смогли урегулировать свои разногласия по поводу трубопровода во время встречи на прошлой неделе в Вашингтоне, но согласились, что Москве нельзя позволять использовать энергетику в качестве оружия против соседей.

Один из собеседников агентства, говоривший на условиях анонимности, поскольку переговоры все еще продолжаются, сказал, что будущее соглашение "выглядит хорошо".

"Мы ожидаем, что эти разговоры (переговоры между обеими сторонами по газопроводу. - Ред.) найдут решение в ближайшие дни", - отметил источник агентства.

Второй источник заявил, что в ходе дискуссий стороны приближаются к соглашению, которое позволит предотвратить возобновление отмененных сейчас санкций США против компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора.

Детали соглашения неизвестны, но одной из его ключевых составляющих будет увеличение инвестиций обеих стран, направленных на поддержку энергетической трансформации Украины, ее энергоэффективности и энергетической безопасности, отмечают источники.

Неясно, заявят ли обе страны о значительных государственных инвестициях или будут пытаться привлечь частные инвестиции в Украину, отмечает агентство.

Как сообщалось, советник Государственного департамента США Дерек Чолле посетит Киев и Варшаву в ближайшие дни, чтобы обсудить "Северный поток-2".