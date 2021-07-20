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США и Германия объявят о соглашении по "Северному потоку-2" в ближайшие дни - Reuters

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США и Германия объявят о соглашении по "Северному потоку-2" в ближайшие дни - Reuters

Вторник, 20 июля 2021, 09:14

Соединенные Штаты и Германия в ближайшие дни объявят о соглашении по урегулированию их давнего спора вокруг российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с переговорами Вашингтона и Берлина, пишет "Европейская правда".

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель не смогли урегулировать свои разногласия по поводу трубопровода во время встречи на прошлой неделе в Вашингтоне, но согласились, что Москве нельзя позволять использовать энергетику в качестве оружия против соседей.

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Один из собеседников агентства, говоривший на условиях анонимности, поскольку переговоры все еще продолжаются, сказал, что будущее соглашение "выглядит хорошо".

"Мы ожидаем, что эти разговоры (переговоры между обеими сторонами по газопроводу. - Ред.) найдут решение в ближайшие дни", - отметил источник агентства.

Второй источник заявил, что в ходе дискуссий стороны приближаются к соглашению, которое позволит предотвратить возобновление отмененных сейчас санкций США против компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора.

Детали соглашения неизвестны, но одной из его ключевых составляющих будет увеличение инвестиций обеих стран, направленных на поддержку энергетической трансформации Украины, ее энергоэффективности и энергетической безопасности, отмечают источники.

Неясно, заявят ли обе страны о значительных государственных инвестициях или будут пытаться привлечь частные инвестиции в Украину, отмечает агентство.

Как сообщалось, советник Государственного департамента США Дерек Чолле посетит Киев и Варшаву в ближайшие дни, чтобы обсудить "Северный поток-2".

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Германия США Северный поток-2
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