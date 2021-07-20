До Києва прибуде радник Держдепу США говорити про "Північний потік-2"

Радник Державного департаменту США Дерек Чолле відвідає Київ 20-21 липня, щоб обговорити "Північний потік-2" і здійснення реформ.

Про це повідомляється на сайті Державного департаменту США, пише "Європейська правда".

Після візиту до Києва Чолле відвідає Варшаву, де обговорення на цю тему продовжаться.

"Радник департаменту Дерек Чолле відвідає Київ 20-21 липня та Варшаву 21-23 липня для посилення стратегічної цінності відносин США з Україною та Польщею.

Він продовжить наші дипломатичні розмови з Україною та Польщею з низки питань, включаючи наші спільні занепокоєння щодо газопроводу "Північний потік-2" та енергетичної безпеки в цілому, а також поточні реформи", - йдеться у повідомленні.

Перебуваючи в Києві, Чолле зустрінеться з високопоставленими урядовцями, щоб обговорити підтримку США зусиль України щодо протидії агресії Росії і подальше просування економічних та антикорупційних реформ.

Він також зустрінеться з представниками бізнес-спільноти, щоб обговорити відновлення економіки України та можливості для спільного процвітання.

Президент США Джо Байден та канцлерка Німеччини Ангела Меркель на зустрічі у Вашингтоні 15 липня домовились протидіяти будь-яким зусиллям Росії використати спірний трубопровід "Північний потік-2" як зброю проти сусідніх держав, таких як Україна.

Речник президента України Сергій Никифоров заявив, що Україна не почула конкретики, якої вимагає президент Зеленський, як США та Німеччина намагатимуться це забезпечити.

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