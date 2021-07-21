США призывали власти Украины воздержаться от критики будущего соглашения по "Северному потоку-2" - Politico

Представители администрации президента США Джо Байдена призывали своих украинских коллег воздержаться от критики будущего соглашения с Германией по "Северному потоку-2".

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на четырех человек, знакомых с переговорами, пишет "Европейская правда".

"Официальные лица США дали понять, что отказались от остановки проекта, известного как "Северный поток - 2", и теперь пытаются сдержать нанесенный ущерб, заключив грандиозную сделку с Германией.

В то же время официальные лица администрации тихо призвали своих украинских коллег воздержаться от критики предстоящего соглашения с Германией, касающегося трубопровода, по словам четырех человек, знакомых с разговорами", - пишет издание.

По словам собеседников издания, официальные лица заявляли украинской стороне, что публичное выступление против будущего соглашения может нанести ущерб двусторонним отношениям между Вашингтоном и Киевом.

Они также призывали украинцев не обсуждать с Конгрессом потенциальные планы США и Германии, утверждает издание.

Чиновник, который занимает высокий пост в администрации Байдена, оспорил сообщение издания, отметив, что ситуация сложнее. В то же время он отказался поделиться дополнительной информацией о переговорах официальных лиц из США со своими украинскими коллегами.

Собеседник отметил, что в ходе переговоров с Германией США пытаются ограничить риски, связанные с трубопроводом, для Украины и для европейской энергетической безопасности.

Он добавил, что американские и немецкие переговорщики ищут способы уменьшить вред, который этот вопрос наносит молодой демократии.

Источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил, что позиция Киева заключается в том, что санкции США все еще могут остановить завершение проекта. Украинский собеседник подчеркнул, что Киев по-прежнему категорически против этого проекта.

По данным СМИ, в проекте соглашения между США и Германией по российскому газопроводу "Северный поток-2" предусматриваются обязательства применить санкции и другие меры сдерживания на случай, если Россия попытается использовать газопровод в качестве оружия против Украины.

Ранее агентство Reuters сообщало, что США и Германия объявят о сделке по "Северному потоку-2" в ближайшие дни, но многие детали оставались неизвестными.