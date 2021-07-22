В Афинах слезоточивым газом и водометами разогнали протест антивакцинаторов

По меньшей мере пять человек были задержаны после столкновения полиции с демонстрантами, протестовавшими в центре Афин против обязательной вакцинации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Полиция применила слезоточивый газ, электрошокеры и водомет, чтобы разогнать толпу людей с площади Синтагма перед зданием парламента.

По оценкам правоохранителей, в протестах приняли участие 3500 человек.

Некоторые участники акций протеста были в религиозных одеяниях, другие несли иконы и греческие флаги. На акциях протеста также распространялись листовки ультраправых партий.

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По данным полиции, столкновения начались, когда протестующим было предложено очистить проспект Амалиас, они препятствовали движению транспорта.

Когда протестующие начали бросать в полицию бутылки и другие предметы, силовики ответили водой и слезоточивым газом.

Между тем в Салониках граждане, реагируя на опубликованный в интернете призыв, провели митинг и марш против обязательной вакцинации.

Демонстранты собрались в Белой башне, а затем прошли маршем по центральным улицам города, держа баннеры, греческие флаги, кресты и иконы и выкрикивая лозунги против правительства и обязательной вакцинации.