В Афінах сльозогінним газом і водометом розігнали протест антивакцинаторів

Щонайменше п'ять людей були затримані в центрі Афін після зіткнення поліції з демонстрантами, які протестували проти обов'язкової вакцинації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Поліція застосувала сльозогінний газ, електрошокери та водомет, щоб розігнати натовп людей із площі Синтагма перед будівлею парламенту.

За оцінками правоохоронців, в протестах взяли участь 3500 людей.

Деякі учасники акцій протесту мали релігійне вбрання, інші несли ікони та грецькі прапори. На акціях протесту також розповсюджувались листівки ультраправих партій.

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За даними поліції, сутички почалися, коли протестувальникам було запропоновано очистити проспект Амаліас, де вони перешкоджали руху транспорту.

Коли протестувальники почали кидати в поліцію пляшки та інші предмети, силовики відповіли водою та сльозогінним газом.

Тим часом у Салоніках громадяни, реагуючи на заклик, опублікований в Інтернеті, провели мітинг та марш проти обов'язкової вакцинації.

Демонстранти зібралися в Білій вежі, а потім пройшли маршем центральними вулицями міста, тримаючи банери, грецькі прапори, хрести та ікони та вигукуючи гасла проти уряду та обов'язкової вакцинації.