Еврокомиссия готова способствовать переговорам о продлении транзитного соглашения через Украину

Европейская комиссия готова способствовать переговорам о продлении соглашения о транзите газа через Украину, действие которого заканчивается в 2024 году.

Об этом заявил представитель Европейской комиссии на брифинге в Брюсселе в четверг, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что Европейская комиссия приняла во внимание заявление правительств Германии и США по "Северному потоку-2" и приветствует обязательство Германии соблюдать Третий энергетический пакет ЕС в контексте газопровода.

В то же время он подчеркнул, что комиссия готова присоединиться к переговорам о продлении транзитного соглашения.

"Украина - надежная транзитная страна, и ЕС способствовал заключению нынешнего транзитного соглашения, действие которого завершается в 2024 году. Мы готовы способствовать переговорам о продлении этого соглашения", - отметил представитель Еврокомиссии.

Он добавил, что комиссия намерена обсудить со странами-членами детали имплементации этого соглашения, чтобы гарантировать, что "любые меры хорошо скоординированы и соответствуют духу солидарности".

"Конечно, мы были бы рады также обсудить это с нашими международными партнерами", - добавил пресс-секретарь.

По его словам, Еврокомиссия готова также обсудить этот вопрос с Украиной.

21 июля США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.

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