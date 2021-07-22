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Єврокомісія готова сприяти переговорам про продовження транзиту газу через Україну

Четвер, 22 липня 2021, 13:49

Європейська комісія готова сприяти переговорам про продовження угоди про транзит газу через Україну, дія якої закінчується в 2024 році.

Про це заявив речник Європейської комісії на брифінгу в Брюсселі у четвер, повідомляє "Європейська правда".

Він наголосив, що Європейська комісія взяла до уваги заяву урядів Німеччини і США щодо "Північного потоку-2" та вітає міцне зобов’язання Німеччини дотримуватися Третього енергетичного пакета ЄС у контексті газопроводу.

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Водночас він підкреслив, що комісія готова долучитись до переговорів про продовження транзитної угоди.

"Україна – надійна транзитна країна, і ЄС сприяв укладенню теперішньої транзитної угоди, дія якої завершується у 2024 році. Ми готові сприяти переговорам про продовження транзитної угоди", - зазначив представник Єврокомісії.

Він додав, що комісія має намір обговорити з країнами-членами деталі імплементації цієї угоди, щоб гарантувати, що "будь-які заходи добре скоординовані та відповідають духу солідарності".

"Звичайно, ми були б раді також обговорити це з нашими міжнародними партнерами", - додав речник.

За його словами, Єврокомісія готова також обговорити це питання з Україною.

21 липня США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.

Читайте детальніше: За лаштунками газової поразки: як з'явилася та що змінить для України угода про Nord Stream 2

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Єврокомісія Північний потік-2
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