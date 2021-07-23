Производитель презервативов с лицом Путина выиграл дело против Грузии в ЕСПЧ

Грузинская компания Aiisa, которая производит презервативы, выиграла дело против в Грузии в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа"

Основательница компании Анания Гачечиладзе подала иск в 2018 году, после того, как грузинский суд оштрафовал компанию на 500 лари (160 долларов) за оформление некоторых упаковок презервативов и вынес решение о прекращении их производства.

По мнению городского и апелляционного судов, надписи и изображения на продукции компании сексуального характера, связанные с историческими персонами Грузии или религиозной тематикой, нарушали моральные устои. Следует отметить, что среди изображений, размещенных компанией на упаковках презервативов, было и лицо российского президента Владимира Путина, а также Иосифа Сталина.

ЕСПЧ постановил, что в случае Aiisa была нарушена статья 10 Конвенции по правам человека, согласно которой: "у каждого есть свобода выражения мысли. Это право подразумевает свободу человека иметь собственные взгляды, получать и распространять информацию или идеи без вмешательства властей и независимо от государственных границ".

ЕСПЧ пришел к выводу, что решения национальных судов, ограничили свободу слова истца, не были ни релевантными, ни достаточными для оправдания вмешательства в статью 10.

Суд объясняет, что при поддержке легитимного баланса между ценностями, закрепленными в Конституции Грузии, и Европейской конвенции по правам человека, решения общих судов существенное влияние оказали взгляды на этические вопросы представителей Грузинской православной церкви.

Такой подход противоречит установленному Конституционным судом Грузии стандарта, согласно которому "недопустимо навязывать этические нормы или мировоззрение конкретного лица или группы лиц другим группам общества с помощью государственных институтов, в том числе суда".

Европейский суд напоминает, что в плюралистическом демократическом обществе те, кто выбирает свободу религии, должны принять и смириться с отрицанием другими их религиозных убеждений.