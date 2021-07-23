Виробник презервативів з обличчям Путіна виграв справу проти Грузії в ЄСПЛ

Грузинська компанія Aiisa, яка виробляє презервативи, виграла справу проти в Грузії в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа"

Засновниця компанії Ананія Гачечиладзе подала позов в 2018 році, після того, як грузинський суд оштрафував компанію на 500 ларі (160 доларів) за оформлення деяких упаковок презервативів і виніс рішення щодо припинення їх виробництва.

На думку міського та апеляційного судів, написи і зображення на продукції компанії сексуального характеру, пов'язані з історичними персонами Грузії або релігійною тематикою, порушували моральні підвалини. Слід зазначити, що серед зображень, розміщених компанією на упаковках презервативів, було і обличчя російського президента Владіміра Путіна, а також Йосипа Сталіна.

ЄСПЛ постановив, що в випадку Aiisa була порушена стаття 10 Конвенції з прав людини, згідно з якою: "у кожного є свобода вираження думки. Це право має на увазі свободу людини мати власні погляди, отримувати та розповсюджувати інформацію або ідеї без втручання влади і незалежно від державних кордонів".

ЄСПЛ дійшов висновку, що рішення національних судів, які обмежили свободу вираження поглядів позивача, не були ні релевантними, ні достатніми для виправдання втручання в статтю 10.

Суд пояснює, що при підтримці легітимного балансу між цінностями, закріпленими в Конституції Грузії, і Європейською конвенцією з прав людини, на рішення загальних судів істотний вплив зробили погляди на етичні питання представників Грузинської православної церкви.

Такий підхід суперечить встановленому Конституційним судом Грузії стандарту, згідно з яким "неприпустимо нав'язувати етичні норми або світогляд конкретної особи або групи осіб іншим групам суспільства за допомогою державних інститутів, в тому числі суду".

Європейський суд повторює, що в плюралістичному демократичному суспільстві ті, хто вибирає свободу релігії, повинні прийняти і змиритися з запереченням іншими їх релігійних переконань.