Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Бельгию накрыла волна новых наводнений

В ряде городов Франции протестуют против "паспорта здоровья", местами начались столкновения

В Будапеште проходит многотысячный ЛГБТ-прайд

Курортная Испания открывается для невакцинированных туристов из Украины






Бельгию накрыла волна новых наводнений

Воскресенье, 25 июля 2021, 10:28

В Бельгии в субботу произошла новая волна наводнений после того, как в стране прошли сильные дожди и грозы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Наводнения в основном коснулись районов южной франкоязычной области Валлонии.

По сообщениям Бельгийского кризисного центра, особенно пострадали провинции Намюр и Валлония-Брабант.

Город Динан получил значительные разрушения - в населенном пункте вода смывала автомобили.

Смытые авто заблокировали железнодорожный переезд. По последним данным, сообщения о человеческих жертвах не поступали.

 
 

В результате сильного дождя в городе Намюр состоялся селевой оползень.

Северная провинция Антверпен также подверглась некоторому вреду из-за штормов.

Ранее в этом месяце волна наводнений привела к смерти по меньшей мере 36 человек в Бельгии.

В минувший вторник страна провела национальный день траура, чтобы вспомнить погибших.

Прошедшие наводнения также привели к разрушениям в Германии, особенно в ее западных землях. По состоянию на пятницу в результате катастрофы погибло 180 человек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Бельгия стихийные бедствия
powered by lun.ua