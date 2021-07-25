Бельгию накрыла волна новых наводнений

В Бельгии в субботу произошла новая волна наводнений после того, как в стране прошли сильные дожди и грозы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Наводнения в основном коснулись районов южной франкоязычной области Валлонии.

По сообщениям Бельгийского кризисного центра, особенно пострадали провинции Намюр и Валлония-Брабант.

Город Динан получил значительные разрушения - в населенном пункте вода смывала автомобили.

Nog meer beelden uit Dinant, een sterke stroming zet de straten opnieuw onder water#wateroverlast #inondations



🎥 Nancy Deville pic.twitter.com/RwKgvLwVvx — Meteo Reni - Het weer in België (@HetweerinBelgie) July 24, 2021

Смытые авто заблокировали железнодорожный переезд. По последним данным, сообщения о человеческих жертвах не поступали.

В результате сильного дождя в городе Намюр состоялся селевой оползень.

Северная провинция Антверпен также подверглась некоторому вреду из-за штормов.

Ранее в этом месяце волна наводнений привела к смерти по меньшей мере 36 человек в Бельгии.

В минувший вторник страна провела национальный день траура, чтобы вспомнить погибших.

Прошедшие наводнения также привели к разрушениям в Германии, особенно в ее западных землях. По состоянию на пятницу в результате катастрофы погибло 180 человек.