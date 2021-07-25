Бельгію накрила хвиля нових повеней
У Бельгії в суботу відбулася нова хвиля повеней після того, як у країні пройшли сильні дощі і грози.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
Повені здебільшого торкнулися районів південної франкомовної області Валлонії.
За повідомленнями Бельгійського кризового центру, особливо постраждали провінції Намюр та Валлонія-Брабант.
Місто Дінан зазнало значних руйнувань - у населеному пункті вода змивала автомобілі.
Nog meer beelden uit Dinant, een sterke stroming zet de straten opnieuw onder water#wateroverlast #inondations— Meteo Reni - Het weer in België (@HetweerinBelgie) July 24, 2021
🎥 Nancy Deville pic.twitter.com/RwKgvLwVvx
Змиті авто заблокували залізничний переїзд. Наразі повідомлення про людські жертви не надходили.
Внаслідок сильного дощу у місті Намюр відбувся селевий зсув.
Північна провінція Антверпен також зазнала деякої шкоди через шторми.
Раніше цього місяця хвиля повеней призвела до смерті щонайменше 36 людей в Бельгії.
Минулого вівторка країна провела національний день жалоби, щоб згадати загиблих.
Минулі повені також призвели до руйнувань у Німеччині, особливо у її західних землях. Станом на п'ятницю внаслідок катастрофи загинуло 180 людей.