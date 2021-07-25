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Бельгію накрила хвиля нових повеней

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Бельгію накрила хвиля нових повеней

Неділя, 25 липня 2021, 10:28

У Бельгії в  суботу відбулася нова хвиля повеней після того, як у країні пройшли сильні дощі і грози. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Повені здебільшого торкнулися районів південної франкомовної області Валлонії. 

За повідомленнями Бельгійського кризового центру, особливо постраждали провінції Намюр та Валлонія-Брабант. 

Місто Дінан зазнало значних руйнувань - у населеному пункті вода змивала автомобілі. 

Змиті авто заблокували залізничний переїзд. Наразі повідомлення про людські жертви не надходили.

 
 

Внаслідок сильного дощу у місті Намюр відбувся селевий зсув. 

Північна провінція Антверпен також зазнала деякої шкоди через шторми.

Раніше цього місяця хвиля повеней призвела до смерті щонайменше 36 людей в Бельгії. 

Минулого вівторка країна провела національний день жалоби, щоб згадати загиблих.

Минулі повені також призвели до руйнувань у Німеччині, особливо у її західних землях. Станом на п'ятницю внаслідок катастрофи загинуло 180 людей.

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Бельгія стихійні лиха
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