ЕС направил четыре самолета для борьбы с пожарами на Сардинии

Евросоюз направил четыре самолета для пожаротушения на Сардинию в ответ на просьбу Италии помочь справиться с пожарами, охватившими остров, что привело к эвакуации сотен людей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Два из самолетов Canadair - самолеты-амфибии, которые используются для сброса воды при пожарах, - предоставлены Францией в рамках Европейского механизма гражданской защиты, еще два - Грецией из ресурсов программы rescEU, сообщила Европейская комиссия.

В этом районе уже работают семь самолетов Canadair, сообщил итальянский орган защиты.

Как сообщалось, из-за пожаров на итальянской Сардинии покинули свои дома около 1500 человек, от стихии пострадали более 20 гектаров территории - леса, оливковые сады, сельскохозяйственные территории, включая фермы и жилые дома.

Пожар начался в Монтиферру в центрально-западной части острова, откуда распространился на 50 км в направлении провинции Ольястра. Распространению огня способствовали жара и ветер.

Министр иностранных дел Луиджи ди Майо объявил в своем Facebook, что Италия обратилась к соседним европейским странам с просьбой помочь в борьбе со стихией.