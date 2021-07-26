ЄС спрямував чотири літаки для боротьби з пожежами на Сардинії

Європейський союз направив чотири літаки для пожежогасіння на Сардинію у відповідь на прохання Італії допомогти приборкати пожежі, які охопили острів, що призвело до евакуації сотень людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Два з літаків Canadair - літаки-амфібії, які використовуються для скидання води при пожежах, - надані Францією в рамках Європейського механізму цивільного захисту, ще два - Грецією з ресурсів програми rescEU, повідомила Європейська комісія.

У цьому районі вже працюють сім літаків Canadair, повідомив італійський орган цивільного захисту.

Як повідомлялося, через пожежі на італійській Сардинії покинули свої домівки близько 1500 осіб, від стихії постраждали понад 20 гектарів території - лісу, оливкових садів, сільськогосподарських територій включно з фермами і житловими будинками.

Пожежа почалася у Монтіферру в центрально-західній частині острова, звідки поширився на близько 50 кілометрів в напрямку провінції Ольястра. Поширенню вогню сприяла спека та вітер.

Міністр закордонних справ Луїджі ді Майо оголосив у своєму Facebook, що Італія звернулася до сусідніх європейських країн з проханням допомогти у боротьбі зі стихією.