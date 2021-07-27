Взрыв на заводе в Германии: более десятка раненых, автобаны в городе перекрыли
В результате взрыва на заводе в Леверкузене, оператором которого является компания Currenta, более десятка работников получили ранения.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.
Четыре человека получили серьезные ранения и еще 12 нуждаются в медицинской помощи. Продолжаются поиски еще пятерых работников, которые могли находиться в зоне взрыва.
Пострадавшим оказывают помощь, на месте аварии работают пожарные, спасатели и полиция. Причина взрыва пока неизвестна.
Полиция объявила о закрытии автобанов в черте города. Это касается дорог А1, А3 и А59.
В то же время заявили, что для жителей Кельна, как свидетельствуют замеры веществ в воздухе, пока угрозы нет.
Напомним, взрыв произошел утром 27 июля на территории полигона, где расположены объекты химической промышленности.
Федеральное управление гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях присвоило этому событию уровень предупреждения "чрезвычайная опасность". Currenta призвала жителей города закрывать окна и двери.
Chempark является одной из крупнейших площадок для размещения объектов химической промышленности. В трех точка в Леверкузене, Дормагне и Крефельд-Уердингене расположены объекты более 70 компаний.