Взрыв на заводе в Германии: более десятка раненых, автобаны в городе перекрыли

В результате взрыва на заводе в Леверкузене, оператором которого является компания Currenta, более десятка работников получили ранения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Четыре человека получили серьезные ранения и еще 12 нуждаются в медицинской помощи. Продолжаются поиски еще пятерых работников, которые могли находиться в зоне взрыва.

Пострадавшим оказывают помощь, на месте аварии работают пожарные, спасатели и полиция. Причина взрыва пока неизвестна.

Полиция объявила о закрытии автобанов в черте города. Это касается дорог А1, А3 и А59.

В то же время заявили, что для жителей Кельна, как свидетельствуют замеры веществ в воздухе, пока угрозы нет.

Напомним, взрыв произошел утром 27 июля на территории полигона, где расположены объекты химической промышленности.

Федеральное управление гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях присвоило этому событию уровень предупреждения "чрезвычайная опасность". Currenta призвала жителей города закрывать окна и двери.

Chempark является одной из крупнейших площадок для размещения объектов химической промышленности. В трех точка в Леверкузене, Дормагне и Крефельд-Уердингене расположены объекты более 70 компаний.