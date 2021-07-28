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В Грузии - новые максимумы заражений коронавирусом с середины декабря

Среда, 28 июля 2021, 11:54

В Грузии суточный прирост заражений коронавирусом второй день подряд превышает 3000 случаев. Перед этим последний раз такие показатели регистрировали в середине декабря 2020 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

28 июля сообщили о 3141 новом больном. Во вторник показатель был еще выше - 3666 случаев.

Показатель позитивности тестов составил 7,75%. За последние две недели он составил 6,28%, за неделю - 6,9%.

От осложнений за минувшие сутки умерли 20 пациентов с коронавируса. В то же время, выздоровели - 1509.

На пике эпидемии в начале декабря прошлого года в Грузии с населением около 3,7 млн регистрировали более 5000 новых больных ежедневно.

Как уже сообщалось, руководитель Национального центра по контролю заболеваний уже анонсировал возвращение ограничений на массовые мероприятия.

В то же время премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал, что правительство не планирует жестких ограничений экономической деятельности, поскольку страна таких мер не выдержит.

Последний локдаун в Грузии длился несколько месяцев и был одним из самых жестких в Европе, с полной остановкой городского и междугородного транспорта и комендантский час. В течение конца зимы и весны ограничения постепенно отменили, но все жесткие меры временно возвращали на период пасхальных выходных.

30 июня, после почти восьми месяцев, окончательно отменили "коронавирусный" комендантский час.

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