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В турецкой Анталии вспыхнул сильный лесной пожар

Среда, 28 июля 2021, 15:29

В турецкой провинции Анталия в районе Манавгат вспыхнул сильный лесной пожар, эвакуированы дома в нескольких поселениях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Пожар возник в лесной зоне в окрестностях Еникой по невыясненной причине.

Пламени, которое распространилось за короткое время под действием ветра на значительную территорию, способствует сухая и ветреная погода.

Кроме Анталии, пожарные команды из окрестных городов также поддерживают усилия по тушению пожара.

Тех, кто находился дома во время пожара в округе Калемлер-Махалези Азизлер эвакуировали из района, посадив в транспортные средства.

Отмечается, что некоторые дома были повреждены, а животные погибли во время пожара.

К тушению пожара привлечены два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин.

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