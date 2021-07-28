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У турецькій Анталії спалахнула сильна лісова пожежа

Середа, 28 липня 2021, 15:29

У турецькій провінції Анталія у районі Манавгат спалахнула сильна лісова пожежа, евакуйовані будинки в кількох поселеннях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

 

Пожежа виникла в лісовій зоні в околиці Єнікой з нез’ясованої причини.

Полум'ю, яке поширилося за короткий час під дією вітру на значну територію, сприяє суха і вітряна погода.

Окрім Анталії, пожежні команди з навколишніх міст також підтримують зусилля з гасіння пожежі.

Тих, хто перебував удома під час пожежі в окрузі Калемлер-Махалезі Азізлер, евакуювали з району, посадивши у транспортні засоби.

Зазначається, що деякі будинки були пошкоджені, а тварини загинули під час пожежі.

До гасіння пожежі залучені два літаки, 15 вертольотів, шість бульдозерів і 106 пожежних машин.

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