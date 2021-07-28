В Германии сирийского врача обвинили в преступлениях против человечности

Федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения в преступлениях против человечности сирийскому врачу по подозрению в пытках людей в военных госпиталях на своей родине и убийство одного из них.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Федеральная прокуратура в Карлсруэ сообщила, что Алла Муса, который приехал в Германию в 2015 году и занимался медицинской практикой до своего ареста в прошлом году, обвиняется по 18 пунктам в пытках людей в военных госпиталях в сирийских городах Хомс и Дамаск. Обвинения включают обвинения в том, что Муса пытался сделать людей бесплодными.

В заявлении говорится, что в федеральном обвинительном заключении ему были предъявлены обвинения в убийстве, нанесении тяжких телесных повреждений, покушении на телесные повреждения.

Прокуратура обвиняет сирийского врача в том, что он облил спиртом гениталии мальчика-подростка и еще одного мужчины и поджег их зажигалкой в ​​военном госпитале № 608 в Хомсе. Он также обвиняется в пытках еще девяти человек в той же больнице в 2011 году, избивая их ногами.

В обвинительном заключении также утверждается, что Муса пнул ногой и избил заключенного, у которого случился эпилептический припадок. В обвинительном заключении перечислены и другие случаи предполагаемых пыток в военном госпитале в Хомсе, в том числе подвешивание людей к потолку и избиение их пластиковой дубинкой.

В феврале немецкий суд признал бывшего сотрудника секретной полиции Асада виновным в содействии пыткам заключенных в знаковом постановлении, которое, по словам правозащитников, станет прецедентом для других дел в десятилетнем конфликте.

Эйад Аль-Гариб был признан виновным в соучастии в преступлениях против человечности и приговорен судом Кобленца к 4,5 годам тюремного заключения.

Это был первый случай, когда суд за пределами Сирии вынес решение по делу о том, что сирийские правительственные чиновники совершили преступления против человечности. Немецкие прокуроры применили принцип универсальной юрисдикции в отношении серьезных преступлений, чтобы возбудить дело с потерпевшими и обвиняемыми в Германии.