У Німеччині сирійського лікаря звинуватили у злочинах проти людяності

Федеральна прокуратура Німеччини висунула звинувачення в злочинах проти людяності сирійському лікарю за підозрою в катуванні людей у ​​військових госпіталях на своїй батьківщині і вбивство одного з них.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

Федеральна прокуратура в Карлсруе повідомила, що Алла Муса, який приїхав до Німеччини в 2015 році і займався медичною практикою до свого арешту минулого року, звинувачується за 18 пунктами в тортурах людей у ​​військових госпіталях в сирійських містах Хомс і Дамаск.

У заяві йдеться, що у федеральному обвинувальному висновку йому були пред'явлені звинувачення у вбивстві, завданні тяжких тілесних ушкоджень, замаху на тілесні ушкодження.

Прокуратура звинувачує сирійського лікаря в тому, що він облив спиртом геніталії хлопчика-підлітка і ще одного чоловіка і підпалив їх запальничкою у військовому госпіталі №608 в Хомсі. Він також звинувачується в тортурах ще дев'яти осіб в тій же лікарні в 2011 році.

В обвинувальному висновку також стверджується, що Муса штовхнув ногою і побив ув'язненого, у якого стався епілептичний припадок. В обвинувальному висновку перераховані і інші випадки ймовірних тортур у військовому госпіталі в Хомсі, в тому числі підвішування людей до стелі і побиття їх пластиковою палицею.

У лютому німецький суд визнав колишнього співробітника секретної поліції Асада винним у сприянні тортурам ув'язнених у знаковій постанові, яка, за словами правозахисників, стане прецедентом для інших справ в десятирічному конфлікті.

Ейад Аль-Гаріб був визнаний винним у співучасті в злочинах проти людяності і засуджений судом Кобленца до 4,5 років тюремного ув'язнення.

Це був перший випадок, коли суд за межами Сирії виніс рішення у справі про те, що сирійські урядові чиновники вчинили злочини проти людяності. Німецькі прокурори застосували принцип універсальної юрисдикції щодо серйозних злочинів, щоб порушити справу з потерпілими і обвинуваченими в Німеччині.