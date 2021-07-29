Лесные пожары в Анталии: число погибших возросло до трех

В результате масштабного пожара, который вспыхнул в двух разных местах района Манавгат в южной турецкой провинции Анталия, погибли три человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.

Лесной пожар начался в районе Аксеки и оттуда распространилась на Манавгат.

По словам районного главы Аксеки, в районе выгорели около 80% жилых домов и гектары леса.

Накануне сообщалось о более 50 пострадавших от пожара. Впоследствии стало известно о смерти одного человека - 82-летнего мужчины, который был дома один.

29 июля министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли сообщил о гибели еще двух человек.

"Пожар в Манавгате уже под контролем, но продолжается в районе Аксеки", - рассказал министр.

По его словам, 10 человек оказались заблокированными в районе плотины Оймапинар, за ними выехали спасатели.

В целом по стране тушат 10 лесных пожаров. К борьбе с огнем привлечены более 1800 пожарных, 29 вертолетов и 458 машин.