Лісові пожежі в Анталії: кількість загиблих зросла до трьох 

Внаслідок масштабної пожежі, яка спалахнула у двох різних місцях району Манавгат у південній турецькій провінції Анталія, загинули три людини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News.

Лісова пожежа почалася в районі Аксекі і звідти поширилася на Манавгат.

За словами районного голови Аксекі, в районі вигоріли близько 80% житлових будинків і гектари лісу.

Напередодні повідомлялося про понад 50 постраждалих від пожежі. Згодом стало відомо про смерть однієї людини - 82-річного чоловіка, який був вдома сам.

29 липня міністр сільського й лісового господарства Бекір Пакдемірлі повідомив про загибель ще двох людей.

"Пожежа у Манавгаті вже під контролем, але продовжується у районі Аксекі", - розповів міністр.

За його словами, 10 людей опинились заблокованими в районі греблі Оймапінар, за ними виїхали рятувальники.

Загалом в країні гасять 10 лісових пожеж. До боротьби з вогнем залучені понад 1800 пожежників, 29 гелікоптерів та 458 машин.

Як повідомлялося, боротьба з лісовими пожежами триває також у Греції.