Молдова отозвала своего посла из Москвы из-за секс-скандала

Посла Молдовы в России Владимира Головатюка отозвали домой для проведения консультаций после появления информации о сексуальных домогательствах с его стороны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Владимир Головатюк был назначен на должность во времена президентства социалиста Игоря Додона.

"МИД отозвал посла Владимира Головатюка в Кишинев для проведения консультаций по поводу дальнейшей работы дипмиссии, а также для обсуждения его поведения", - заявил глава пресс-службы внешнеполитического ведомства Молдовы Даниэл Водэ.

В МИД отметили, что до выяснения всех обстоятельств воздержатся от комментариев по поводу появившейся в СМИ информации.

Чуть ранее в некоторых СМИ и анонимных Telegram-каналах появились обвинения в сексуальных домогательствах посла к сотруднице посольства в РФ.

Инцидент якобы имел место три недели назад. Как утверждают источники издания Deschide, посол Головатюк позвонил сотруднице дипломатического представительства и попросил ее пройти к нему в резиденцию, которая расположена на территории посольства - якобы из-за того, что он сомневался по поводу выбора одежды на определенное событие. После прихода женщины Головатюк вышел из своего кабинета обнаженным и сексуально возбужденным.

"Когда я зашла, на нем не было одежды. Он обратился ко мне с вопросом о том, как ему следует одеваться, а также попытался меня обнять, спрашивая, как же ему идти, если он в возбужденном состоянии", - цитируют показания пострадавшей журналисты. Как утверждается, только благодаря быстрой реакции сотруднице удалось бежать из объятий дипломата.

Однако сам посол в комментариях для TV8 заявил, что не слышал ни о каком скандале.

"Я сейчас в отпуске (...) Сейчас в Кишиневе важные события, парламент, правительство, а вчера меня отозвали из отпуска для консультаций о моем будущем, когда будет правительство. Относительно меня примут решение", - сказал Головатюк.

Следует отметить, что 16 декабря 2020 года правительство утвердило кандидатуру Головатюка на должность посла Молдовы в России после того, как предыдущего посла Молдовы в России Андрея Негуцу отозвали с должности из-за скандала с контрабандой анаболиков.