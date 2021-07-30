Зеленский назначил послов в Австрии и Турции
Пятница, 30 июля 2021, 11:33
Президент Украины Владимир Зеленский своими указами назначил послов Украины в Австрии и Турции.
Соответствующие указы в пятницу опубликованы на сайте главы государства, сообщает "Европейская правда".
Послом Украины в Австрии назначен директор первого территориального департамента МИД Украины Василий Химинец. Он заменит на посту Александра Щербу, который работал послом в Вене более шести лет.
Послом Украины в Турции станет заместитель главы МИД Василий Боднар, который в 2015-2017 годах занимал должность генерального консула Украины в Стамбуле и был представителем Украины при ОЧЭС.
Другим указом от 30 июля Зеленский назначил главой миссии Украины при НАТО бывшего посла в Британии Наталию Галибаренко.
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