Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Зеленський призначив главу місії України при НАТО

Боротися з пожежами в Анталії допоможуть два українські літаки

Україна відправить до Туреччини літак для боротьби з пожежами в Анталії

У Братиславі словаки блокують дороги через закон про привілеї для вакцинованих






Зеленський призначив главу місії України при НАТО

П'ятниця, 30 липня 2021, 11:09

Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього посла України в Британії Наталію Галібаренко главою місії України при НАТО.

Відповідний указ від 30 липня розміщено на сайті глави держави, повідомляє "Європейська правда".

"Призначити Галібаренко Наталію Миколаївну главою місії України при НАТО", - сказано в документі.

Читайте також
Місію України при НАТО вперше очолить жінка

Посада глави місії України при НАТО вакантна із серпня 2019 року.

Останнім повноцінним керівником місії України при НАТО був Вадим Пристайко, який у 2019 році спочатку став заступником голови адміністрації президента, а згодом – міністром закордонних справ. 

Після нього обов’язки голови місії виконував Олексій Селін. У 2020 році в.о. керівника місії України при НАТО став Георгій Толкачов.

20 липня 2020 року Зеленський звільнив Наталію Галібаренко з посади посла України в Британії і призначив на цю посаду Вадима Пристайка.

Галібаренко була призначена надзвичайним і повноважним послом України у Сполученому Королівстві Великобританії і Північної Ірландії Петром Порошенком у серпні 2015 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Альянс Україна-НАТО
powered by lun.ua