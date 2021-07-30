Зеленський призначив главу місії України при НАТО

Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього посла України в Британії Наталію Галібаренко главою місії України при НАТО.

Відповідний указ від 30 липня розміщено на сайті глави держави, повідомляє "Європейська правда".

"Призначити Галібаренко Наталію Миколаївну главою місії України при НАТО", - сказано в документі.

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Посада глави місії України при НАТО вакантна із серпня 2019 року.

Останнім повноцінним керівником місії України при НАТО був Вадим Пристайко, який у 2019 році спочатку став заступником голови адміністрації президента, а згодом – міністром закордонних справ.

Після нього обов’язки голови місії виконував Олексій Селін. У 2020 році в.о. керівника місії України при НАТО став Георгій Толкачов.

20 липня 2020 року Зеленський звільнив Наталію Галібаренко з посади посла України в Британії і призначив на цю посаду Вадима Пристайка.

Галібаренко була призначена надзвичайним і повноважним послом України у Сполученому Королівстві Великобританії і Північної Ірландії Петром Порошенком у серпні 2015 року.