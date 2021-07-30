Власти Греции из-за экстремальной жары предостерегают от лишних поездок и работы

Греческие власти в пятницу предостерегли общественность от ненужной работы и путешествий в связи с жарой, когда температура в Афинах достигла 40 градусов по Цельсию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В последние дни на большей части территории страны фиксируют высокие температуры, и в понедельник и вторник ожидается, что они достигнут 44 градусов, сообщила Национальная метеорологическая служба, предупредив о высоком риске пожаров.

"Мы постоянно регистрируем максимальные рекордные температуры на протяжении всех этих лет, а это значит, что изменение климата уже здесь", - сказал Ставрос Соломос, научный сотрудник Центра физики атмосферы и климатологии Афинской академии.

"Мы ожидаем частых, более интенсивных волн жары", - сказал он.

Акрополь в пятницу закрыли на несколько часов во время максимальной температуры, чтобы защитить туристов от жары.

Жаркая волна была охарактеризована как опасная, поскольку ожидается, что она продлится несколько дней - по крайней мере до следующей пятницы, а ее пик ожидается в понедельник и вторник, сказал глава метеорологической службы Теодорос Колидас.

Министр защиты граждан Михалис Хрисохоидис предупредил о "чрезвычайно высоких температурах" и призвал людей "проявлять высшую степень ответственности и сотрудничества".

"Я также хочу обратиться к нашим согражданам, чтобы они избегали лишних путешествий в жару, а также ненужной работы", - добавил он.

В начале этого месяца мэр Афин Костас Бакойяннис назначил директора по жаре, первого в Европе, который будет помогать бороться с чрезвычайной жарой.