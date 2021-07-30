Влада Греції через екстремальну спеку застерігає від зайвих поїздок і роботи

Грецька влада у п’ятницю застерегла громадськість від непотрібної роботи та подорожей у зв'язку зі спекою, коли температура в Афінах досягла 40 градусів за Цельсієм.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Останніми днями на більшій частині території країни фіксують високі температури, і в понеділок та вівторок очікується, що вони досягнуть 44 градусів, повідомила Національна метеорологічна служба, попередивши про високий ризик пожеж.

"Ми постійно реєструємо максимальні рекордні температури протягом усіх цих років, а це означає, що зміна клімату вже тут", - сказав Ставрос Соломос, науковий співробітник Центру фізики атмосфери та кліматології Афінської академії.

"Ми очікуємо частіших, більш інтенсивних хвиль спеки", - сказав він.

Акрополь у п'ятницю закрили на кілька годин під час максимальної температури, щоб захистити туристів від спеки.

Спекотна хвиля була охарактеризована як небезпечна, оскільки очікується, що вона триватиме кілька днів - принаймні до наступної п’ятниці, а її пік очікується в понеділок та вівторок, сказав голова метеорологічної служби Теодорос Колидас.

Міністр захисту громадян Міхаліс Хрисохоїдіс попередив про "надзвичайно високі температури" та закликав людей "проявляти найвищий ступінь відповідальності та співпраці".

"Я також хочу звернутися до наших співгромадян, щоб вони уникали зайвих подорожей у спеку, а також непотрібної роботи" – додав він.

На початку цього місяця мер Афін Костас Бакойянніс призначив директора з питань спеки, першого в Європі, який допомагатиме боротися з надзвичайною спекою.