Зеленский рассказал, чего ожидает от встречи с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от встречи с президентом США Джо Байденом конкретики и сотрудничества в сферах безопасности, обороны и экономики.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в Вильнюсе на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

"Чего мы (Украина, - ред.) ожидаем от встречи с президентом США? Конкретики, понимания, вопросы: обороны, безопасности, экономика. По всем трем направлениям, я считаю, мы должны понимать, как мы можем сотрудничать, где действительно США нас будут поддерживать. Сегодня мы чувствуем двухпартийной поддержку и мы благодарны Соединенным Штатам", - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что у украинской стороны еще нет подтвержденных дат визита президента Владимира Зеленского в США, но к нему активно готовятся.

Как известно, президент США Джо Байден в телефонном разговоре в начале июня пригласил Зеленского посетить Штаты в июле. Это произошло перед первой личной встречи Байдена и президента РФ Владимира Путина в Женеве 16 июня.