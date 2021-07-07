Венгрия должна отказаться от закона против ЛГБТ - президент Еврокомиссии

Президент Европейского союза Урсула фон дер Ляйен предупредила Венгрию, что она должна отменить закон, запрещающий школам использовать материалы, которые рассматриваются как пропагандирующие гомосексуальность.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Законодательство, внесенное премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, подверглось резкой критике со стороны лидеров ЕС на саммите в прошлом месяце. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал Будапешт уважать ценности толерантности ЕС или выйти из блока.

"Гомосексуальность приравнивается к порнографии. Этот закон использует защиту детей ... для дискриминации людей из-за их сексуальной ориентации ... Это позор", - заявила фон дер Ляйен Европейскому парламенту в Страсбурге.

"Нет более важного вопроса, чем тот, который затрагивает наши ценности и нашу идентичность", - добавила она, заявив, что закон противоречит защите меньшинств и уважению прав человека.

Фон дер Ляйен сказала, что Венгрия столкнется с полной силой закона ЕС, если не отступит, хотя не уточнила подробностей. Такие шаги могут означать решение Суда ЕС и замораживание средств ЕС для Будапешта.

Орбан, которого ждут парламентские выборы в следующем году, все больше радикально относится к социальной политике в рамках самопровозглашенной борьбы за защиту традиционных христианских ценностей Венгрии от западного либерализма.