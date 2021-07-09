Германия и Норвегия заказали 6 подводных лодок по 5,5 млрд евро

Компания ThyssenKrupp Marine Systems, которая входит в состав немецкой корпорации ThyssenKrupp, получила заказ на строительство шести подводных лодок Type 212CD для военно-морских сил Норвегии и Германии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте компании.

Заказ включает поставку двух подводных лодок для Германии, четырех - для Норвегии. Стоимость сделок составляет 5,5 миллиарда евро и это крупнейший заказ в истории судостроительного подразделения.

Строительство первой лодки начнется в 2023 году. Поставка первой подводной лодки для ВМС Норвегии ожидается в 2029 году, а поставка двух лодок для ВМС Германии запланированы на 2032 и 2034 годы.

Подводная лодка 212CD имеет водоизмещение 2,5 тысячи кубических метров. Общая длина составляет 73 м, а ширина - 10 м.

В 2017 году Норвегия и Германия договорились о строительстве подводных лодок в рамках более тесного сотрудничества. Первоначально ожидалось подписание контракта с ThyssenKrupp в 2019 году, но сроки перенесли на два года.