Німеччина і Норвегія замовили 6 підводних човнів за 5,5 млрд євро

Компанія ThyssenKrupp Marine Systems, яка входить до складу німецької корпорації ThyssenKrupp, отримала замовлення на будівництво шести підводних човнів Type 212CD для військово-морських сил Норвегії та Німеччини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті компанії.

Замовлення включає поставку двох підводних човнів для Німеччини, чотирьох - для Норвегії. Вартість угод складає 5,5 млрд євро і це найбільше замовлення в історії суднобудівного підрозділу.

Будівництво першого човна почнеться в 2023 році. Поставка першої підводного човна для ВМС Норвегії очікується в 2029 році, а поставка двох човнів для ВМС Німеччини запланована на 2032 і 2034 роки.

Підводний човен 212CD має водотоннажність 2,5 тисячі кубічних метрів. Загальна довжина складає 73 м, а ширина - 10 м.

У 2017 році Норвегія і Німеччина домовилися про будівництво підводних човнів в рамках більш тісної співпраці. Спочатку очікувалося підписання контракту з ThyssenKrupp в 2019 році, але терміни перенесли на два роки.