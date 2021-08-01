Режим Лукашенко пытался силой вывезти спортсменку с Олимпиады, она просит помощи

Легкоатлетка из Беларуси Крисцина Цимановская, которая находится на Олимпиаде в Токио, заявила, что ее силой увезли в аэропорт после того, как она пожаловалась на национальных тренеров, и попросила международной защиты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Цимановская, которая в понедельник должна была соревноваться в беге, заявила, что просила защиты японской полиции в токийском аэропорту, чтобы ей не пришлось садиться на рейс.

"Я не вернусь в Беларусь", - сказала она Reuters в сообщении через Telegram.

В заявлении Белорусского олимпийского комитета говорится, что тренеры решили отозвать Цимановскую с Игр по совету врачей из-за ее "эмоционального, психологического состояния".

Фотограф Reuters был свидетелем того, как спортсменка стояла возле японской полиции. "Я думаю, что я в безопасности. Я в полиции", - сказала Цимановская.

Источник из Белорусского фонда спортивной солидарности, который поддерживает спортсменов, попавших в заключение или отстраненных за политические взгляды, сказал, что Цимановская планирует попросить убежища в Германии или Австрии в понедельник.

В видео, опубликованном в Telegram Белорусским фондом спортивной солидарности, Цимановская попросила Международный олимпийский комитет приобщиться к ее делу.

Представитель МОК сказал, что руководящий орган видел сообщения СМИ и изучает их. Спикер заявил, что обратился за разъяснениями к Олимпийскому комитету Беларуси.

24-летняя Цимановская сказала, что тренеры пришли в ее комнату в воскресенье и сказали собраться. Затем ее доставили в аэропорт. Она сказала, что ее забрали из команды из-за "того, что я говорила в своем Instagram о халатности наших тренеров".

Цимановская пожаловалась в Instagram, что ее включили в эстафету 4х400 м после того, как было обнаружено, что некоторые члены команды не имеют права участвовать в Олимпийских играх, поскольку они не прошли достаточное количество допинг-тестов.

"Некоторые из наших девушек не прилетали сюда, чтобы участвовать в эстафете 4х400 м, потому что у них не было достаточно допинг-тестов. И тренер добавил меня в эстафету без моего ведома. Я говорила об этом публично. Главный тренер подошел ко мне и сказал, что сверху было приказано меня удалить из команды , - сказала она.

Цимановская добавила, что она обратилась к представителям белорусской диаспоры в Японии, чтобы забрали ее в аэропорту.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала МОК рассмотреть дело спортсменки.